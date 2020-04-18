多間大學高層捐薪一成支援學生 (15:15)

教大校長張仁良將聯同3名副校長，捐出未來12個月（即2020年4月至2021年3月）薪酬的一成。張仁良表示，疫情下百業蕭條，教大學生及其家人難免受到影響。為紓緩同學可能面對的經濟壓力，這次捐款將用作大學助學金，讓更多學生可得到支援。

香港理工大學宣布校長及所有副校長作同樣捐贈。理大校長滕錦光表示，希望透過補助金給予學生支援，與他們共渡時艱。

香港公開大學校長黃玉山表示，深明學生在疫情期間持續學習或會遇到各種困難，期望捐款可支援他們在生活及學習上的所需。

嶺南大學校長鄭國漢和副校長莫家豪捐款，主要支援應屆畢業生，包括支持創業計劃和其他有意義的社會服務計劃。鄭國漢說，歡迎大學社群和社會人士加入捐獻。

香港大學將成立｢抗疫援助基金｣，協助有需要的學生及社會人士。校長張翔與所有副校長將捐出未來一年薪金的一成，又鼓勵其他教職員參與支持。

城大昨（17日）已公布，去年社會事件及今年疫情對大學財政構成前所未有的壓力，校長郭位聯同管理層共8人，決定捐出今年5月至12月薪酬的一成。

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