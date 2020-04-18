工會：近兩成保險從業員疫情下零收入　籲保監局推更多非面對面銷售產品 (15:00)

工會一共收到606份有效問卷，其中35%受訪者年資為5年以下。香港保險業總工會權益委員會副主任黃鎮健表示，32%受訪者收入下降幅度為60%至80%，60%受訪者指出因受疫情不明朗的環境影響，客戶收入下降，對購保險意欲降低；亦有32%受訪者認為因無法與客戶面對面交流，導致收入下降。491名受訪者盼政府給予經濟援助。

黃鎮健表示，過往農曆年是保險淡季，碰巧遇上疫情，更令保險從業員陷入困境。初入職者大多無累積收入，所受影響更大。他補充，保險業監管局早前推出兩次non-F2F（非面對面）產品，但僅包括醫療保險及年金計劃，涵蓋保險產品不多。工會呼籲保監局推出更多non-F2F產品，好讓從業員能在疫情期間以非面對面形式銷售產品，維持收入。

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