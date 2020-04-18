李柱銘黎智英何俊仁區諾軒等逾10人被捕　疑涉反修例示威 (13:22)

區諾軒表示，目前未知自己被捕的罪名，團隊已安排律師跟進，今次是他第3次遭警方拘捕，他亦有一宗案件於下周五（24日）判刑。

民主黨立法會議員林卓廷亦在其facebook發文稱多名民主派人士被捕，除上述被捕者外，民主黨前主席楊森、民陣召集人岑子杰、民陣副召集人陳皓桓也被捕，警方並到了民主黨前立法會議員單仲偕的家。林卓廷回覆本報查詢時稱，警方今早約11時半登門拘捕各人，其中楊森涉10月1日於東角道組織及參與未經批准集結、10月20日於尖沙嘴組織及參與未經批准集結被捕。據他了解，現時各人分別被帶至西區警署及長沙灣警署扣查。岑子杰其後在facebook稱自己未有被捕。

另有消息稱，上午11時許，大批探員到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所調查。據悉，警方將以涉嫌非法集結拘捕他。