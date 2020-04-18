李柱銘楊森何俊仁區諾軒等逾10人被捕　疑涉反修例示威 (14:57)

【14:57】壹傳媒集團創辦人黎智英被警方登門拘捕，下午近3時被押離何文田寓所。

【14:11】截至下午2時，警方消息稱已拘捕12人，包括李柱銘、梁國雄、楊森、何俊仁、區諾軒、黃浩銘、吳文遠、陳浩桓、何秀蘭、蔡耀昌、李卓人、單仲偕，各人涉嫌組織及參與未經批准的集結，以及公告未經批准的遊行，涉及去年8月18日、10月1日及10月20日的遊行。

另外，公民黨表示，該黨立法會前議員、資深大律師吳靄儀將於下午3時，到中區警署接受拘捕。

【14:01】下午約1時35分，黎智英乘座駕返回何文田大宅，現場未見有警員。

【13:44】立法會前議員區諾軒今早於社交網站facebook發文表示，自己被警方上門拘捕，相信與去年8月反修例示威有關。他亦稱，民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨前主席何俊仁、工黨副主席李卓人、社民連主席黃浩銘、社民連副主席梁國雄、社民連秘書長吳文遠、工黨何秀蘭、支聯會秘書蔡耀昌、民主黨前立法會議員單仲偕等民主派人士亦因同樣案件被捕。本報正向警方查詢。

區諾軒表示，目前未知自己被捕的罪名，團隊已安排律師跟進，今次是他第3次遭警方拘捕，他亦有一宗案件於下周五（24日）判刑。

民主黨立法會議員林卓廷亦在其facebook發文稱多名民主派人士被捕，除上述被捕者外，民主黨前主席楊森、民陣召集人岑子杰、民陣副召集人陳皓桓也被捕，警方並到了單仲偕的家。林卓廷回覆本報查詢時稱，警方今早約11時半登門拘捕各人，其中楊森涉10月1日於東角道組織及參與未經批准集結、10月20日於尖沙嘴組織及參與未經批准集結被捕。據他了解，現時各人分別被帶至西區警署及長沙灣警署扣查。岑子杰其後在facebook稱自己未有被捕。

另有消息稱，上午11時許，大批探員到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所調查。據悉，警方將以涉嫌非法集結拘捕他。