范鴻齡：醫管局須按機制處理醫護罷工　醫管局員工陣線：秋後算帳令情況更差 (22:15)

醫管局主席范鴻齡今早（18日）出席商台節目時表示，2月初醫護罷工行動是相當嚴重，引致若干病人權益受損，醫管局管理層必須根據法律和人事守則跟進，無權說事件就此算數或從嚴處理。
【22:15】醫管局員工陣線回應范鴻齡的言論，重申是次罷工絕對有法理支持，亦沒有違反醫管局人事守則。
員工陣線表示，要提醒管理層，員工士氣現已非常低落，如向罷工醫護秋後算帳，只會令情況更差。員工陣線強烈呼籲范鴻齡立即收回失實的指控及言論，停止誤導公眾，並用心聆聽員工意見，改善醫管局的重重問題。
【11:33】范鴻齡指出，醫管局是公營機構，受社會監督，因此醫管局管理層無權說事件就此算數或從嚴處理，強調必須根據既定機制，不偏不倚、合情、合理、合法去看每宗個案。另外，他讚揚醫護人員在新型冠狀病毒疫情中表現十分出色，作為醫管局主席引以為傲。
范鴻齡於節目後受訪時表示，有立法會議員向他稱，有病人因醫護罷工，延遲治療致病情惡化，該病人知道相關醫護姓名，並打算追究事件，不過醫管局至今未收到正式投訴，只收到口頭通知。
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