中聯辦：「中央干預」之說曲解基本法　郭榮鏗：一國兩制被撕破 (20:44)

中聯辦重申，中央在香港實行的高度自治並非完全自治，特區享有的高度自治權，包括立法權，均由中央授權。中聯辦又稱，兩辦有權代表中央政府在《基本法》正確實施等重大議題上行使監督權，不僅是履職盡責的需要，也是憲法和《基本法》賦予的權利，「少數人身為法律專業人士」惡意曲解《基本法》，對社會民意構成誤導。

中聯辦再批評郭榮鏗，稱根據《議事規則》及《內務守則》，其職責只限主持內會主席選舉，認為他惡意解讀規則，嚴重影響立法會的運作及阻礙立法會依據《基本法》履行職能。

民主派會議召集人陳淑莊形容，中聯辦將《基本法》第22條「自行釋法」，徹底踐踏一國兩制。被「兩辦」開名批評的法律界議員郭榮鏗回應說，遺憾《基本法》第22條、一國兩制被中聯辦撕破，22條形同虛設。他強調，至今仍未聽到港澳辦、中聯辦指他違反《議事規則》哪一條，他又稱，自己放棄了加拿大護照已很久，從來沒偏離立法會議員誓言。

民主黨涂謹申批評，「兩辦」的評論已「遠遠超出關心，踏入干預的範圍」；今日中聯辦的聲明指香港議員「惡意解讀規則」，違反《議事規則》和《內務守則》，他反駁兩者都非法例，認為中聯辦「過晒界」，「徹頭徹尾干預香港自治」。

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