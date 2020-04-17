中聯辦：「中央干預」之說曲解基本法　郭榮鏗：一國兩制被撕破 (20:44)

港澳辦及中聯辦日前發稿批評郭榮鏗和部分立法會議員阻撓內會選出正副主席，遭泛民批評違反《基本法》第22條。中聯辦發言人今日（17日）回應稱，「兩辦」為中央授權專責處理香港事務的機構，並非《基本法》第22條所指一般意義上的「中央人民政府所屬部門」，批評有人提出「中央干預香港內部事務」之說，是曲解《基本法》；強調在中央授權下，有權力也有責任就香港事務發聲。
中聯辦重申，中央在香港實行的高度自治並非完全自治，特區享有的高度自治權，包括立法權，均由中央授權。中聯辦又稱，兩辦有權代表中央政府在《基本法》正確實施等重大議題上行使監督權，不僅是履職盡責的需要，也是憲法和《基本法》賦予的權利，「少數人身為法律專業人士」惡意曲解《基本法》，對社會民意構成誤導。
中聯辦再批評郭榮鏗，稱根據《議事規則》及《內務守則》，其職責只限主持內會主席選舉，認為他惡意解讀規則，嚴重影響立法會的運作及阻礙立法會依據《基本法》履行職能。
民主派會議召集人陳淑莊形容，中聯辦將《基本法》第22條「自行釋法」，徹底踐踏一國兩制。被「兩辦」開名批評的法律界議員郭榮鏗回應說，遺憾《基本法》第22條、一國兩制被中聯辦撕破，22條形同虛設。他強調，至今仍未聽到港澳辦、中聯辦指他違反《議事規則》哪一條，他又稱，自己放棄了加拿大護照已很久，從來沒偏離立法會議員誓言。
民主黨涂謹申批評，「兩辦」的評論已「遠遠超出關心，踏入干預的範圍」；今日中聯辦的聲明指香港議員「惡意解讀規則」，違反《議事規則》和《內務守則》，他反駁兩者都非法例，認為中聯辦「過晒界」，「徹頭徹尾干預香港自治」。
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