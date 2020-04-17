記協稱警妨礙採訪覆核案　答辯方稱記者面對刑責無豁免權 (19:15)

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代表警務處長和律政司長的資深大律師孫靖乾說，記協似乎要求法庭向警隊訂立一般指引，惟記協提出的事例未經調查，同時涉及示威者的暴力程度、是否需作人群管制，以及公共安全的考慮等議題，認為法庭不應在目前證據有限的情況下，透過是次覆核作事實裁斷。

他又指出，監警會已就去年部分社會事件進行調查，而隨着法庭昨日（17日）裁定監警會研究騷亂沒構成越權，監警方將於短時間內公開有關報告，加上警方正面對其他民事訴訟，認為記協現階段提出覆核並不合適。

孫靖乾又稱，警方已為記者設立不同措施，以協助記者採訪，包括在理大被圍堵時，容許記者進出校園、劃分傳媒採訪區、定期舉行記者會等。

法官周家明問到，假如記者遭指控阻礙警員執行職務，該記者以合法採訪作辯護，會否因而享有豁免權。孫靖乾表示，需視乎情況而定，惟單憑記者身分不會獲得豁免權。

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