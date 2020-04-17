七警案終院駁回5警上訴　判辭：原審已考慮片段可靠程度 (19:00)

5名上訴人包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹和時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。同案其餘兩名警員劉興沛及黃偉豪去年獲上訴庭撤銷定罪，故不在今次上訴之中。

據判決書，上訴方力陳由無綫電視（TVB）拍攝的新聞片段不應呈堂，稱控方並非呈上原片、原審法官使用錯誤法律原則裁定片段納入證供等。終院表示，上訴方錯誤理解原審判辭，亦指出原審法官在正審前花逾10天進行「案中案」，傳召無綫3名職員作供後，才裁定片段真確並納入證供，其判辭亦有詳細解釋決定原因。

對於上訴方稱呈堂片段不是原片，終院指出，一段影片的可靠程度是可被證實，法庭並非只能依靠原片佐證，若一段影片被證實及裁定可以協助舉證，便可納入證供。終院又指出，7名被告的代表律師在原審時從未提及原片問題，亦未反對涉案片段呈堂，認同上訴庭認為此舉全為辯方審訊策略的觀點。

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