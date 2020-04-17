財委會審議第二輪抗疫撥款未表決　陳健波宣布明早續會 (23:03)

【21:40】立法會秘書處表示，立法會財務委員會（財委會）將於今日（17日）晚上9時35分至11時30分在立法會綜合大樓會議室1舉行會議。在會議上，財委會委員將繼續審議落實支援受疫情影響的個人及企業的措施。若有關議程項目未能於今日會議完成審議，財委會將於明日上午9時至下午1時在立法會綜合大樓會議室1加開會議。

【18:45】立法會財委會今日審議涉1375億元的第二輪疫情紓困措施，民主派昨日（16日）已預告將積極提出俗稱「37A」的臨時動議，包括設失業援助金。民建聯在會外見記者，副主席陳克勤稱民建聯會支持撥款，希望今日通過「救市民於水深火熱」，雖然第二輪措施仍有不足，如65歲以上無供強積金的僱員，但該黨會以其他方式跟進，所以不會支持泛民提出的37A。

陳克勤表示，今日已用了大半日時間審議第二輪措施，疫情對香港經濟民生影響大，要「保就業、安民心」是社會最大共識，第二輪措施補充了第一輪的遺漏，但仍有不足，如65歲以上無供強積金等僱員不能受惠，該黨會以其他方式跟進。他稱，官員會上答覆未令人滿意，民建聯下周將約見政務司長張建宗商討推出第三輪措施「補漏」。

他稱，泛民將提37A無約束力動議，若通過後要在會議進行辯論，令撥款不能在今日通過，故民建聯不會支持「假動議、真拉布」，會就臨時動議投反對票，強調是反對拉布動作，而不是動議內容，不希望反對的議員藉此抹黑建制派。他又說，即使財會通宵開會，民建聯全體議員亦會留守。

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