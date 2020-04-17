民建聯將通宵留守冀今日通過第二輪抗疫撥款　批泛民「假動議　真拉布」 (18:45)

陳克勤表示，今日已用了大半日時間審議第二輪措施，疫情對香港經濟民生影響大，要「保就業、安民心」是社會最大共識，第二輪措施補充了第一輪的遺漏，但仍有不足，如65歲以上無供強積金等僱員不能受惠，該黨會以其他方式跟進。他稱，官員會上答覆未令人滿意，民建聯下周將約見政務司長張建宗商討推出第三輪措施「補漏」。

他稱，泛民將提37A無約束力動議，若通過後要在會議進行辯論，令撥款不能在今日通過，故民建聯不會支持「假動議、真拉布」，會就臨時動議投反對票，強調是反對拉布動作，而不是動議內容，不希望反對的議員藉此抹黑建制派。他又說，即使財會通宵開會，民建聯全體議員亦會留守。

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