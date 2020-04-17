港今增4宗新冠病毒確診　全由英國回港 (16:39)

本港今日（17日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案，累計有1021宗確診及一宗疑似個案。新增4宗個案病人介乎13至55歲，全部由英國回港，包括3名留學生。其中3人昨日（16日）乘同一班機抵港，由亞洲國際博覽館的臨時檢測中心送院，餘下一人3月21日已回港。
新增個案詳情：
個案1019：
．13歲女童，英國留學，4月16日回港
．由亞博送院，無病徵
個案1020：
．21歲男子，英國留學，4月16日回港
．4月2日開始咳，回港後由亞博送院
個案1021：
．55歲女子，居於英國，4月16日回港
．3月17日開始發燒、咳及失去味覺，回港後由亞博送院
個案1022：
．20歲女子，英國留學，3月21日回港
．在香港遨舍衛蘭軒酒店接受強制檢疫，完成檢疫後回鰂魚涌康怡花園一期寓所，其後數日曾到小欖翠景花園朋友家中，逗留約20分鐘，朋友被列為密切接觸者要入住檢疫中心
．4月11日開始頭痛，4月13日到養和醫院求醫，翌日取深喉唾液樣本化驗，結果呈陽性，獲安排入住東區醫院再測試及治療，今日確診
．發病後到過太古城商場、超市
．由於在酒店完成檢疫後已回家數日及曾外出活動，其間不足14日，故會列為「可能本地個案」，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她個人認為病人較大可能在英國染疫
．張竹君表示，病人潛伏期「算比較長」，稱本港已累積逾千宗個案，個別個案有較長潛伏期是預期之內
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