港今增4宗新冠病毒確診　全由英國回港 (16:39)

新增個案詳情：

個案1019：

．13歲女童，英國留學，4月16日回港

．由亞博送院，無病徵

個案1020：

．21歲男子，英國留學，4月16日回港

．4月2日開始咳，回港後由亞博送院

個案1021：

．55歲女子，居於英國，4月16日回港

．3月17日開始發燒、咳及失去味覺，回港後由亞博送院

個案1022：

．20歲女子，英國留學，3月21日回港

．在香港遨舍衛蘭軒酒店接受強制檢疫，完成檢疫後回鰂魚涌康怡花園一期寓所，其後數日曾到小欖翠景花園朋友家中，逗留約20分鐘，朋友被列為密切接觸者要入住檢疫中心

．4月11日開始頭痛，4月13日到養和醫院求醫，翌日取深喉唾液樣本化驗，結果呈陽性，獲安排入住東區醫院再測試及治療，今日確診

．發病後到過太古城商場、超市

．由於在酒店完成檢疫後已回家數日及曾外出活動，其間不足14日，故會列為「可能本地個案」，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她個人認為病人較大可能在英國染疫

．張竹君表示，病人潛伏期「算比較長」，稱本港已累積逾千宗個案，個別個案有較長潛伏期是預期之內

新冠肺炎 相關報道：

插畫家以畫向香港醫護致敬（4）／圖：吳浚匡

美研究：說話噴出飛沫數百計 口罩近全阻隔

獲批資助生產商貨推市面未供政府 商經局：未與口罩商簽約 供貨無期