建制派內會圍攻促交出主持職務　郭榮鏗：不因指控言論影響主持會議【短片】 (16:15)

泛民、建制兩派議員不斷在會上開火，李慧琼發言要求郭榮鏗直接進入選舉程序。工聯會陸頌雄批評郭榮鏗多次「扮無辜，話畀議員充分發言」，但同時多次說要阻擋《國歌法》等政府放上立法會的法案，指摘郭榮鏗「誠信有問題」、瀆職，要求他不要癱瘓立法會、「香港攬炒」。民建聯葛珮帆批評郭榮鏗濫權、霸主席台，「公民黨以為無恥就無敵」。郭偉強則走到主席台送「請你盡忠職守」標語給郭榮鏗。

工黨張超雄發言時揶揄，民建聯被人稱是「禮義廉」，竟說「無恥就係無敵」，反指最無誠信的是民建聯周浩鼎，「私通」前特首梁振英更改調查UGL事件的會議文件。公民黨譚文豪說，李慧琼是內會主席候選人之一，但又發信問議員如何選主席，質疑有角色、利益衝突。

多名民主派議員批評「兩辦」違反基本法，公民黨陳淑莊指出，港澳辦11項主要職責，「沒有一點講干預立法會內部事務」。

郭榮鏗在會議結束前表示：「有很多議員對我作出指控，有人在議會外說三道四，但絕不會有半點影響我如何主持會議，你想做任何事恐嚇我，『慳啲』。」

郭榮鏗會後形容建制派「如夢初醒」、突挑戰其主持會議權力及地位。他說，相信香港有規有矩，強調不會因有人發表聲明或恐嚇DQ，就影響民主派的決心、團結，亦不會對民主派按《議事規則》處理選主席有絲毫影響。

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