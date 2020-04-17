彩虹邨現疑勒頸案居民感擔心　區議員促加裝閉路電視改善保安 (12:18)

本報記者今早（17日）再返回案發現場了解，金碧樓每層均有6處走火樓梯，每處樓梯的轉角位均非常寬闊，單從防煙門向走火樓梯察看會出現盲點。居於金碧樓的中六生蘇同學表示，自疫情爆發後從未外出，但今早要回學校取新一張中學文憑試（DSE）准考證才無奈出門，對昨晚的案件感擔心。

當區區議員胡志健表示，俗稱「三金」的金碧樓、金華樓及金漢樓為彩虹邨的低座相連樓宇，寬闊的樓梯轉角位是「三金」的建築特點，因此轉角的保安盲點問題為「三金」獨有。他指「三金」保安一直有漏洞，不時有「收買佬」尾隨街坊潛入大廈，上門求購電器，兩年多前亦曾發生露體狂「露械」案件，曾要求房屋署於樓梯轉角位加裝魚眼鏡或閉路電視，但署方稱有技術問題未有安裝，稍後會聯同另一當區區議員莫灝哲及署方、互助委員會上樓檢視。

莫灝哲表示，「三金」共有12個出入口，除保安問題外，亦有缺德住戶把大型家具棄於後樓梯堵塞走火通道，故自去年初一直要求房署於後樓梯安裝閉路電視，但房署卻不斷稱有困難，未有交代原因。

莫灝哲稱近期彩虹邨治安嚴重惡化，上周曾有白雪樓年長住戶於其居住樓層遇劫，而昨日傷人案發生前，已有街坊發現一名與疑犯特徵相似的疑人出沒。莫灝哲說案發前曾向警民關係科轉達，惟對方拒受理。莫灝哲稱自去年反修例運動後，警方從未出席區議會的管理諮詢委員會會議交代當區治安問題，僅把小量資料交由房署代為轉述，批評警方以政治凌駕民生，促警方回應民意，改善區內治安問題。