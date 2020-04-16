職工盟晤羅致光批遺漏支援失業者　稱暫無民主派撐次輪紓困措施撥款 (22:15)

職工盟秘書長李卓人今日（16日）與負責「保就業」工資補貼計劃的勞工及福利局長羅致光會面，李卓人會後稱，「保就業」並不保障員工有工資，因為羅致光稱不會理會僱主是否把補貼用於令每個員工有份受惠。李卓人批評羅致光的說法不負責任，指這是非常大的漏洞。多名民主派議員批評，失業者、無供強積金的自僱者等，在第二輪防疫抗疫基金中被遺漏，且補貼工資措施「錯漏百出」，未有民主派的政黨或板塊稱會在明日財委會支持第二輪措施的撥款。
立法會財委會明日（17日）將開會，審議涉1375億元的第二輪疫情紓困措施，議會陣線、工黨表明會在明日特別財委會投反對票，公民黨亦稱不排除投反對票，民主黨則仍需在黨團討論。專業議政、社福界議員邵家臻稱，他會投反對票，專業議政其他人有不同取態。
邵家臻認為，明日不應投票，方案應發還重做，批評保就業計劃「保住份工，唔保人工，目的是控制失業率」；他稱，民主派議員會在明日會議上，積極提出俗稱「37A」的臨時動議，他會提出推失業援助金。民主黨黃碧雲稱，明白市民希望取得資助解困，但相關撥款數目大，不希望倉卒通過，政府要解答為何有遺漏，只幫部分人。她又形容，對議員來說是兩難，他們不是想阻市民取得資助，她希望政府盡快補漏。