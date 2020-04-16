劏房租管研究組委任13人　團體憂租客聲音被忽略 (22:00)

除了梁永祥，小組成員還包括香港測量師學會前會長何鉅業、房委會委員招國偉、理大建築及房地產學系教授許智文、香港業主會會長佘慶雲及團結香港基金副總幹事黃元山等。政府表示，工作小組成員來自社會各界，將會就劏房租務管制的可行性及可行方案展開研究。

招國偉指出，研究小組需要先定義「劏房」，並就多個範疇深入討論，包括租客的續租權、租金升幅、標準租約的設定等。他相信小組成員有來自不同專業界別的專家及學者，見解足夠立體，但由於議題相當具爭議，建議未來可作公眾諮詢，向主要持份者包括業主及租客取得更多意見，以聆聽更多聲音。

全港關注劏房平台組織幹事范啟妍表示，運輸及房屋局長陳帆早前曾透露會邀請社福機構代表加入小組，但名單上並無相關人物，反而有曾主張反對租管的代表，擔心租客的聲音會被忽略。她認為，劏房無理加租、濫收水電費等已成實際問題，工作小組應積極研究落實租管，而非糾纏在實行租管的可行性。

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