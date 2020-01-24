東鐵線2022年首季伸延過海　12卡列車逐步換9卡 (20:13)

港鐵車務營運總管黃琨暐說，今年中將更換新一套信號系統，而首批共8列的9卡列車亦已完成多項測試，將於下月完成最後測試，預計年中開始更換，以18個月的時間，以混合車隊運營模式，把所有12卡的列車逐步更換成9卡列車。他解釋，因東鐵過海段受港島的地理限制，只能容納9卡列車，為2022年首季東鐵線伸延過海準備，列車要換成9卡列車。

黃琨暐指出，新列車由韓國製造，較現時東鐵少3卡，但車身闊一點，車內空間較大，而車門位置會有少許不同。被問到港鐵會如何調整班次，以補充車卡減少後的載客量，他說，屯馬線一期開通後有逾10%的東鐵乘客分流，加上疫情下客量不同，會緊密監察情况作調整。

年中更換東鐵線信號系統 料初期需時磨合

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指出，今年中會轉用新信號系統，「已進入最後測試狀况，做完系統測試，亦有一個動態同靜態測試，現在做最後安全認證，有信心信號系統運作暢順」，但他表示，使用新系統仍有不確定情况，會把服務影響減至最低，使用新信號系統初期仍要磨合，希望乘客體諒。

其他報道：黃之鋒周庭提司法覆核圖撤警方手令 二人等涉包圍警總案獲准押後

其他報道：中環主教山建25層私家醫院被否決 聖公會申覆核獲高院受理

其他報道：城大女生被搜獲槌子面罩等 撤兩罪判守行為兩年

其他報道：立法會會議廳被佔3案合併審 王宗堯劉頴匡等6被告6月再訊