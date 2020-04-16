黃之鋒周庭提司法覆核圖撤警方手令　二人等涉包圍警總案獲准押後 (19:42)

眾被各依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）。代表黃之鋒的資深大律師駱應淦稱，受疫情影響法庭停擺，案件被押後，亦令司法覆核申請拖延至昨日才能入稟，因此申請押後至7月6日再訊，屆時將報告司法覆核進展。

控方一度反對押後，表示本案證供只依賴一些錄影片段及警察供辭，與各被告手機內容沒太大關係，但主任裁判官錢禮質疑為何不等待司法覆核完結才決定手機內容是否對本案有用。

黃之鋒和周庭昨入稟高院申請司法覆核，挑戰警方早前單方面向裁判官4份手令，分別去年9至11月搜查兩人手機內的所有內容，以及進入facebook位於鰂魚涌的辦公室，以搜查周庭的facebook，但直至今年2月兩人才得知有關手令，認為違反《基本法》和《人權法》保障的通訊自由、通訊秘密等，要求裁定手令無效，警務處長亦須交出警方之前檢獲的所有資料。

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