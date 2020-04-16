兩幼園教師「被辭職」　質疑校方因疫情陷財困無理解僱 (19:31)

去年9月起於心怡天地國際幼稚園任教的藍小姐（化名）說，校方本月稱她網上直播教學期間托頭、工作時喝咖啡等，認為其工作有嚴重操守問題，要求她自行辭職。藍小姐認為原因無理，拒交辭職信，當日校方要求她收拾個人物品離開學校。她認為，校方解僱她時應賠代通知金，她已向校方發律師信，並正向勞工處求助。

而屬於同一幼稚園集團的前教師Sarah（化名）說，校方在農曆新年期間，要求她選擇即時被解僱或自行辭職，Sarah選擇後者，計劃工作至5月離職。但本月初另一分校的副校長要求與她會面，稱其網上教學表現不符學校要求，要她把辭職信改為即時生效。Sarah拒絕，校方決定即時解僱她，沒賠償代通知金。

協助兩人的立法會議員朱凱迪認為，幼稚園面對財困而裁員時，用不同方法避免向遭解僱教師補償代通知金或遣散費。他又說，兩名幼稚園教師已失業，但未獲第二輪防疫抗疫基金支援。

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