張宇人：第二輪「防疫抗疫基金」飲食界資助料5．5接受申請 (17:33)

張宇人稱，政府在第一輪「基金」已向飲食界批出31億元，有2.3萬間食肆申請資助，佔整體近八成；他提醒，政府預留了37億元，為2.8萬間食肆提供資助，呼籲業界在5月4日截止前盡快申請。

現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉感謝政府推出「及時雨」，呼籲業界守規則不要裁員；又冀議員在明日（17日）的立法會財務委員會「高抬貴手」，盡快通過新一輪措施撥款。

有業界代表稱，第一輪基金的資助在申請後一星期內發出支票，九成已申請的業界已收到資助，希望第二輪同樣迅速。

對於餐飲場所的「限桌令」將於本月23日屆滿，張宇人稱若政府沒有需要，不會希望嚴重影響經濟，兩次14日的限制已令業界生意大跌，但政府已提出數以億元計資助；他又說，即使政府不延長限制，業界亦不會鬆懈，會繼續做現時的防疫措施。

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