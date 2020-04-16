張宇人：第二輪「防疫抗疫基金」飲食界資助料5．5接受申請 (17:33)

立法會飲食界議員張宇人聯同業界代表見記者，張宇人稱，食環署官員今日（16日）約見6個商會交流，署方透露「防疫抗疫基金」第二輪針對飲食界的資助，預計在5月5日可接受申請；政府要求業界申請時遞交證明書，由核數師提供商戶在3月的薪金開支和支薪人數。
張宇人稱，政府在第一輪「基金」已向飲食界批出31億元，有2.3萬間食肆申請資助，佔整體近八成；他提醒，政府預留了37億元，為2.8萬間食肆提供資助，呼籲業界在5月4日截止前盡快申請。
現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉感謝政府推出「及時雨」，呼籲業界守規則不要裁員；又冀議員在明日（17日）的立法會財務委員會「高抬貴手」，盡快通過新一輪措施撥款。
有業界代表稱，第一輪基金的資助在申請後一星期內發出支票，九成已申請的業界已收到資助，希望第二輪同樣迅速。
對於餐飲場所的「限桌令」將於本月23日屆滿，張宇人稱若政府沒有需要，不會希望嚴重影響經濟，兩次14日的限制已令業界生意大跌，但政府已提出數以億元計資助；他又說，即使政府不延長限制，業界亦不會鬆懈，會繼續做現時的防疫措施。
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