港今增一宗新冠病毒確診　19歲女病人為英國返港留學生 (16:36)

新增個案詳情：

．19歲女子，英國留學，4月1日返港

．4月2日提交的深喉唾液樣本對新型冠狀病毒呈陰性，在旺角維景酒店接受強制檢疫

．4月13日發燒及喉嚨痛但不以為意

．4月15日完成強制檢疫，由酒店乘的士回去深水埗樂年花園2座寓所後發現發燒，步行往醫院求醫

．現留醫明愛醫院

另外，張竹君提及昨日（15日）確診、大便帶血的60歲女子（個案1015），引述醫生表示，病人大便帶血與其自身疾病有關，並非新冠病毒導致。張竹君昨稱病人由入住的荃灣絲麗酒店乘的士往瑪嘉烈醫院求醫，今日更正指出，病人是於昨日下午約2時至2時半，獨自乘酒店安排的專車到港鐵葵芳站，轉乘407線或407A線專線小巴前往瑪嘉烈醫院急症室求診。

對於本港新增確診個案連續5日維持個位數，張竹君提醒市民切勿鬆懈，指出確診宗數較實際情況會有滯後；加上很多人在剛過去的復活節假期外出，仍需時觀察有無因此引起隱性傳播。

至於部分限制市民聚集等措施，限期將於下周起陸續屆滿，張竹君表示，從公共衛生角度希望市民繼續保持社交距離，至於相關限制或其他措施，政府可能會有除公共衛生方面以外的實際考慮，要由政府高層再檢視是否要延長有關措施。

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