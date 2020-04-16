輔導治療業界稱逾1/3機構月內倒閉　促政府提供工資補貼一筆過資助 (17:15)

心思薈全人發展中心創辦人鄭凱誠表示，中心提供情緒治療、婚姻及家庭輔導、兒童訓練等，但因應疫情，客戶都不敢到中心，本來有60名小童個案，現只有10多人願意繼續到中心訓練；他旗下5間中心，僅兩間中心的業主願意減租，現時要以積蓄「吊鹽水」。

鄭凱誠稱，他曾過到銀行申請「中小企融資擔保計劃」，但銀行無審批即拒絕其申請，他估計是因中心收入不穩定。

香港心理輔導網絡總監梁慧欣說，行業內習慣以「掛單」形式與其他治療師合作，故治療師大多都為沒有供強積金的自由工作者，未能以公司身分為他們申請每月上限9000元的工資補貼。

輔導治療及培訓專業同盟召集人溫成顯期望，政府可以為每間機構提供一次過3萬至10萬元不等的資助，並讓沒有供強積金的治療師或導師以稅單證明，申請每月7500元、為期6個月的工資補貼。

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