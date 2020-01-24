調查：疫下逾半人收入減最少五成　社聯促放寬申綜援資格半年研推失業援助金 (16:58)

社聯上月10至31日透過機構會員服務單位，以問卷訪問5918名服務使用者，了解疫情對其在就業、子女照顧或學習、使用醫療或社會服務等方面的影響。1138人選答就業問卷，近九成因失業或工作縮減等因素而致收入減少，近半人曾被公司安排放無薪假。收入減少者中，53.9%家庭收入跌幅達五成或以上，30.6%跌幅達七成或以上。77.2%的人即使收入減少，都無申領綜援。

社聯行政總裁蔡海偉表示，新一輪抗疫措施主要保就業，難保障市民受減薪或放無薪假等影響，失業者亦不受惠。他相信即使放寬綜援申請資格，大部分人亦不合資格或不願申領。他建議政府進一步放寬申領綜援資格至職津資產限額，為期半年，盡快幫助更多失業者。他又促政府盡快研究推行失業援助金，稱社聯對失業保險或透過稅收供款持開放態度，認為社會應討論。

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