福田敬二：港疫情處第二波爆發尾聲　早日製成疫苗有助回復經濟活動 (23:27)

福田敬二稱，愈早成功研製疫苗並予人接種，愈有助回復經濟活動，預計屆時需要全球數以十億計的人口接種疫苗。

另一方面，美國總統特朗普宣布美國暫停向世界衛生組織撥款，福田敬二認為，世衛有助促成各國的抗疫工作，要求各國通報疫情，亦可向中國、美國等大國提供疫情資料，以及協助貧窮國家，包括提供醫療人員到當地。

福田敬二指出，美國在全球公共衛生發展中擔當重要角色，若美國在新冠病毒全球大流行時暫停對世衛的撥款，會削弱全球抗疫能力，不論最後是否成真，美國在姿態上已予人感覺遠離共同抗疫事宜。

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