消委會收796宗買防疫品投訴　金額最高一宗涉款20萬元 (23:10)

消委會表示，有人透過網站提供、已登記流動支付服務的二維碼付款購買口罩，其後發現網站再沒更新，或涉事社交帳號已刪除。消委會審視雙方溝通紀錄，發現當中只有賣方社交平台上的帳戶名稱，沒有其他營商資料及聯絡方法，且付款予個人銀行戶口屬個人交易，消委會難以調停；個案交由警方調查。

黃鳳嫺提醒市民，使用流動支付服務未必可掌握登記人為商戶還是個人戶口，但銀行轉帳可知道收款戶口號碼及持有人名稱，加上信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，遇爭議有機會可退款；消費者應留意商戶社交平台帳號有否列明名稱、營商地址及聯絡方法，以及開設帳號的時間長短，並參考相關銷售帖文及留言評價，盡量選用信譽良好、設有實體店的商戶。

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