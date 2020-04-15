逾1300港人滯印度缺藥物日用品　願自費買機票盼港府安排包機 (23:22)

【23:22】入境處回覆查詢表示，已接獲近500宗滯留印度港人相關求助，已向求助者提供相關資訊，以及按其意願提供適切意見和可行協助。處方稱，會與外交部駐港特派員公署、中國駐印度大使館、當事人及其家屬保持密切聯繫，跟進事件。

【21:45】印度裔港人Harry表示，妻子及她的家人共7人於3月因家事要到印度，其後因「鎖國」而滯留。同行者中有長者及嬰兒，年老的外母患有哮喘，藥物將於一兩日內吃完，但當地封城，無病徵不可到醫院，面臨缺藥；嬰兒尿片亦已用完，現要用布包着不太衛生。他又指出，當地暫停供電，炎熱環境對長者和小朋友來說都相當辛苦。

協助當地港人的David指出，他們收集的數據顯示，現有近700人滯留在首都新德里附近地區，孟買附近亦有約200人滯留。他說明天（16日）會與保安局會面，期望港府可派包機協助滯留港人回港。

毛孟靜表示，1300多名滯留印度的人既有印度裔亦有華裔，當中有200人持香港特區護照，500人為香港永久居民，亦有人持香港工作簽證等。

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