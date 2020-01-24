基因檢測公司推新冠病毒檢測　985元一次倘陽性通知衛生署跟進 (21:15)

衛生署回覆查詢表示，衛生防護中心公共衛生化驗服務處沒有參與Prenetics的新冠病毒檢測計劃，並稱公共衛生檢測中心一直有為本港私家醫院及私營化驗所提供協助，以確定有關機構進行符合標準的新型冠狀病毒核酸測試。衛生署又指出，公共衛生化驗服務處會為私家醫生送交的相關樣本，提供免費新型冠狀病毒檢測。

楊聖武表示，計劃以成本價推出，每次檢測為985元，較巿場上3000至4000元收費便宜；若醫療人員及家屬參與檢測，計劃合作伙伴英國保誠將補貼首3萬名參加者每人300元。提供上門收集樣本服務速遞予衛生署作病毒檢測的本地初創企業Pickupp，將負責運送樣本到Prenetics旗下實驗室作檢測，24小時內有結果。

楊聖武指出，實驗室將對樣本進行「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-PCR）測試以檢測新冠病毒，測試套裝已獲國家食品藥品監督管理總局、美國疾病管制與預防中心，以及英國標準協會認可，對新冠病毒的靈敏度和特異性達99.9％。

檢測計劃網址：https://projectscreen.co/

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