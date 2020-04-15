田啟文：41年來從未如此擔心電影業　冀政府資助基層員工半年 (21:26)

香港電影工作者總會會長田啟文說，從影41年來未曾如此擔心電影行業，「SARS都未驚過」，暫時只知今年內香港僅會開拍3部電影，為去年十分之一。他擔心電影從業員會因而轉行，疫情後「戲一定有人拍，但係咪香港人拍？」他希望政府可提供每月5500元支援業界基層員工6個月。

粵劇曲藝協會代表周潔冰指出，雖然八和會館和香港藝術發展局都有資助業界，但地區民間劇團「分不到一杯羹」，1500萬資助中地區曲藝團僅能分約0.05%，期望政府可撥款資助因社區會堂關閉、生計受影響者，或可參考台灣推出文化券助行業於疫後復蘇。

製作公司藝術工作代表陳雋騫表示，不少公司仍為器材供款，放置器材的場地租金與食肆地舖租金不相伯仲，惟業界在疫情下「停哂喺度」，希望政府不要遺漏他們一小撮人，提供資助予業界。

化妝師吳小姐主要從事婚宴及廣告化妝，3月至今一宗生意都沒有，過往一個月最多可有8至10宗生意，每宗有1萬元收入。她說，沒有供強積金，亦非公司聘請，不符合「保就業」計劃申請條件。她促請政府放寬申請資格，如用繳稅紀錄、資歷認可機制等取代強積金紀錄。

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