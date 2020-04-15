馬道立：從未感受到內地機關干預香港司法獨立 (19:24)

路透社昨報道，有接近馬道立的人說，馬道立要抗衡共產黨官員視法治為最終須維護一黨統治的工具（the rule of law ultimately must be a tool to preserve one-party rule），又指出雖然馬道立不是被迫離開，但持續捍衛法院之戰令他日漸沮喪。

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，有否真正干預和是否感受到干預是兩回事。他稱，內地機構過去不只一次對香港法庭「指指點點」，如在宣誓案前已作出人大釋法，企圖影響判決；近日國務院港澳辦和中聯辦亦對香港司法機構的案件作出評論，「這不只是關注，而是干預」。他認為，可能馬道立不覺得有干預，但肯定司法界感覺到，「當有實質干預時已經太遲，令人不相信法庭是獨立判決」，甚至令司法制度崩潰，因為涉及信心問題。

特首林鄭月娥早前宣布，任命終院常任法官張舉能為終院首席法官，將待立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命，任命2021年1月11日生效，接替現任終院首席法官馬道立。

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