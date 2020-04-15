馬道立：從未感受到內地機關干預香港司法獨立 (19:24)

終審法院首席法官馬道立今日（15日）發聲明，回應路透社昨日（14日）報道，他表示自2010年擔任終院首席法官以來，終院首席法官從未在任何時間遇到或感受到內地機關以任何形式就香港司法獨立，包括委任法官的事宜，作出干預；司法獨立受《基本法》保障，是香港法治的重要一環。
路透社昨報道，有接近馬道立的人說，馬道立要抗衡共產黨官員視法治為最終須維護一黨統治的工具（the rule of law ultimately must be a tool to preserve one-party rule），又指出雖然馬道立不是被迫離開，但持續捍衛法院之戰令他日漸沮喪。
港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，有否真正干預和是否感受到干預是兩回事。他稱，內地機構過去不只一次對香港法庭「指指點點」，如在宣誓案前已作出人大釋法，企圖影響判決；近日國務院港澳辦和中聯辦亦對香港司法機構的案件作出評論，「這不只是關注，而是干預」。他認為，可能馬道立不覺得有干預，但肯定司法界感覺到，「當有實質干預時已經太遲，令人不相信法庭是獨立判決」，甚至令司法制度崩潰，因為涉及信心問題。
特首林鄭月娥早前宣布，任命終院常任法官張舉能為終院首席法官，將待立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命，任命2021年1月11日生效，接替現任終院首席法官馬道立。
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