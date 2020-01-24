父17年前抗SARS　今贈護目鏡保Dirty team女兒平安 (17:51)

「CUHK Medicine」facebook專頁分享實習醫生江嘉愉（Alcina）的故事，她的爸爸退休前是兒科醫生，2003年請纓加入dirty team照顧SARS病人，當年Alcina只有7歲，因為不用上學和沒有嚴父看管而感到興奮，後來才知悉爸爸是因為抗疫才不能回家。

Alcina記得，爸爸當年曾為一名後來確診SARS的病人插喉，因而要隔離14日，並曾交代身後事，「有一日爸爸特登打返嚟，語重深長咁同我講，大個咗要點點點呀咁」。

17年後，Alcina成為公立醫院一份子，最近加入dirty team，事前爸爸找了不同理由力勸她三思。爸爸最終明白Alcina不易動搖，在她搬入醫院宿舍前，將自己當年在dirty team「打仗」時用的護目鏡送給女兒，「佢話『我都知你哋有gear，但呢個sort of一個叫做平安符，畀你完好無缺咁出返嚟』，嗰下我都幾想喊，都幾感動」。

加入dirty team兩個星期以來，Alcina只在醫院宿舍外見過爸爸一次，他們隔着兩隻手臂的距離，爸爸為她遞上一袋橙，叮囑她記得吃水果就離去，「當刻望住佢嘅背影，我明白當年佢要離開屋企人係好艱難嘅決定……上有高堂，下有細路，佢都依然覺得係值得嘅」。

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