今年首宗本地登革熱個案　八旬翁居元朗每日落田 (16:56)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在今午（15日）有關本港新型冠狀病毒情況的記者會上，公布新增本地登革熱個案的消息。張竹君表示，男病人因患高血壓，本月3日覆診時被發現發燒，深喉唾液樣本對新冠病毒呈陰性，但因持續發燒，本月7日到博愛醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院留醫，本月9日抽取的血液樣本對登革熱病毒呈陽性，現時已退燒，情況穩定。

衛生防護中心表示，崇山新村村內及病人家人的後園有蚊，但病人不記得曾否被蚊叮。病人妻子和居於同村的家人至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心呼籲曾到崇山新村一帶並出現登革熱病徵的人，致電中心熱線2125 2374安排化驗調查或轉介跟進。

食物環境衛生署表示，會在病人居所及潛伏期和感染期內曾到訪地點的500米半徑範圍內，展開蚊患調查及防蚊滅蚊工作，並會到場蒐集白紋伊蚊樣本，化驗是否帶有病毒，以助尋找登革熱個案的感染源頭。

張竹君指出，本港天氣開始轉熱，提醒市民除繼續注意個人衛生外，亦要保持環境衛生，防止蚊蟲滋生。她其後回答記者提問時，再次呼籲市民注意防蚊滅蚊，指出本港仍正應付新型冠狀病毒疫情，若再爆發登革熱，要同時應付兩種傳染病「都係非常之麻煩」。

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