本港增4宗新冠病毒確診全有外遊紀錄 (16:37)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（15日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案，病人年齡介乎22至60歲，3男1女，全部均有外遊紀錄，包括一名留學生。
新增個案詳情：
個案1014：
．22歲男子，英國留學，4月14日返港，無病徵
個案1015：
．60歲女子，2月下旬起到摩洛哥，回港後接受家居檢疫
．由摩洛哥乘包機，4月10日抵達廣州後，在當地檢測對新冠病毒呈陰性
．病人接受強制家居檢疫期間，致電衛生防護中心熱線表示大便帶血，並透露在摩洛哥時曾被貓抓傷，獲中心人員口頭許可外出求醫後，自行乘的士到瑪嘉烈醫院求診，由醫生安排再接受新冠病毒測試並呈陽性
．病人的妹妹與丈夫3月9日回港，亦是新冠病毒確診個案，張竹君稱由於摩洛哥疫情較嚴重，估計病人在當地染疫
個案1016：
．42歲男子，與妻子居於英國，4月14日返港
．病人在英國期間，3月17日咳嗽、18日發燒、21日氣喘，回港前已痊癒，抵港時提及早前有病徵，在亞洲國際博覽館取深喉唾液樣本檢測對新冠病毒呈陽性，張竹君稱可能因病人體內仍有早前殘餘的病毒
．病人的妻子早前亦曾有病徵，並已痊癒
個案1017：
．36歲男子，居於荷蘭，4月14日抵港，無病徵
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