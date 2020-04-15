鍾南山：每名新冠病毒確診者可傳3人　促保持警惕免病毒回傳 (15:27)

鍾南山說，內地和香港有SARS教訓，故很早就採取行動，包括政府和衛生機構層面，市民也比較自覺。他稱現時最重要不是治療，而是預防，包括保持社交距離，因為病毒在1米內就會發生明顯傳播，一旦沒有社交距離，就會出現群體感染。他又說，病人在出現徵狀的首3、4日，體內病毒量很高，有很強傳染性，若不立即隔離，會爆發疫情；此外，要追蹤密切接觸者，如果這點做不好，香港或會發生第二波爆發。

食物及衛生局長陳肇始接受同一網站訪問時說，計劃盡快啟動「醫療衛生研究基金」，支持有關新型冠狀病毒的科學研究，例如研究病毒傳染性、治療、診斷、抗藥性等領域。

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