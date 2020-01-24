林鄭：反修例違法活動或危害國家安全　李家超：23條未立法是特區政府的空白 (14:30)

特首林鄭月娥在今日（15日）開通的「全民國家安全教育日」網站致辭，她表示，去年年中因反修例引發的大量暴力事件，挑戰香港的法治，危害市民的安全，更出現了極端化、近乎恐怖主義的行徑，這些違法活動若未能有效遏制，將有可能提升到危害國家安全的層面，特區政府因此堅定地維護香港自身的安全和穩定，這不單是對香港特區負責，也是對中央人民政府負責。
保安局長李家超則稱，香港未就《基本法》第23條立法，是特區政府的空白，但政府不會視若無睹，會創造有利立法的社會環境，不會逃避。李家超又說，年初有3宗爆炸品案件在7日內發生，警方又破獲撿有子彈及槍械的案件，認為有人意圖脅迫政府改變政策，手法與外國的「本土恐怖主義」相似，他已要求各執法部門加強情報搜集，防止本土恐怖主義滋生。他又說，2018年政府引用《社團條例》禁止「香港民族黨」運作，李家超形容是向社會發出嚴正信息，特區政府對港獨零容忍，會留意港獨情况，如有違法行為，會按香港法律處理。
警務處長鄧炳強亦有為網站致辭，他批評，反修例示威活動的暴力衝擊愈演愈烈，行為本質上已有「本土恐怖主義」行為的元素。他又稱，社會上有部分人不單沒有譴責暴力事件，還不斷將暴力行為英雄化、浪漫化，驅使暴徒犯法，這些人就坐享政治紅利。
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