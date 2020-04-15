出租遊艇「零生意」　船家冀獲政府8萬元補貼 (13:35)

入行近20年的郭先生（化名）擁有一隻可接載49人的遊艇，每年牌費、維修保養、保險等最少要8萬元，在無生意的情况下，仍有每周發動船隻機件兩次，讓機件能繼續運作。他說，政府發出「限聚令」後，「做又違法，唔做又無飯開」，有想過賣船或找其他工作，但「賣船無人要，轉工又無人請」。他說，如出租遊艇行業不能生存，香港就無海上旅遊業。

政府雖有經海事處向業界提供1萬元燃油津貼及2500元的驗船補貼，惟郭先生稱，驗船費也要3000元，每月花費亦要數千，根本不足。

工聯會立法會議員何啟明說，海上旅遊業在兩輪抗疫基金中都未能受惠，既不包括在旅遊業，又不算是客運業，冀政府可為他們提供一筆過8萬元補貼。

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