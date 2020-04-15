葵盛東邨公屋戶潑糞出走廊　花逾2小時清潔仍有惡臭 (13:57)

【13:40】當區區議員周偉雄表示，昨日他甫踏出升降機門已聞到強烈惡臭，地上留有20多米長糞路，損壞的馬桶被棄於走廊，4名清潔工聯同6名保安及1名主任花超過2小時才完成清潔。

周偉雄引述管理公司表示，該住戶的馬桶淤塞良久，但戶主未有即時要求維修，反持續大小二便，至馬桶被糞便「塞爆」才向管理公司要求更換。據知，維修工當時被馬桶的「恐怖」狀況嚇倒，向男戶主提供數個大垃圾袋，要求他清理好糞便後才更換馬桶，但男戶主發難打爆馬桶，把所有糞便潑出走廊。周偉雄事後上門對質時，男戶主更訛稱受維修工指使。

周偉雄說，該住戶由一名無業中年漢及其有視障的女伴同住，過去曾多次因亂拋垃圾被投訴，他曾親眼目擊男戶主向其女伴施暴，但未知社署有否跟進。據了解，管理公司目前已替該住戶更換馬桶，但周偉雄認為潑糞男行為差劣，嚴重影響同大廈街坊生活，要求房屋署嚴懲該住戶。

【12:10】涉事單位位於盛安樓9樓，本報今早（15日）返回涉事樓層了解，雖然該樓層已沒有糞漬，但走廊仍散發陣陣糞便臭味，越靠近涉事單位臭味越強烈。本報記者曾向潑糞戶查詢，一名中年漢應門後拒回應，並大力關門，記者留意到該中年漢頭髮上有蒼蠅盤旋，單位內傳出極濃烈惡臭，地下仍有大量糞便。

鄰居李太居於盛安樓居住近20年，稱昨午3時許走廊已傳出濃烈糞便臭味，發現糞液源源不絕從單位流出，有街坊因單位大閘被糞便「圍困」無法回家，更有清潔工發難拒絕再清潔，直斥：「抹極都仲流出嚟。」

李太說涉事單位內本有一對年老夫婦同住，但兩老早前已入住院舍，現時僅其兒子及媳婦居住，雖然二人平日甚少滋擾鄰居，但形容他們「有啲問題」，聲稱對方有吸毒習慣，以及在深夜時份爭執打架，該單位平日亦傳出難以形容的惡臭，令鄰居不勝其煩，認為房屋署應嚴肅跟進。

另一鄰居張先生表示，涉事單位的男住戶不時在深夜大聲吵鬧，更經常在樓層走廊大小二便及亂拋垃圾，令街坊感煩厭。張稱自己平日因怕麻煩而沒有投訴，但至前日（13日）晚上該男住戶於向張家門口摔破一樽跌打酒及雨傘等垃圾，張忍無可忍報警求助，但警員到場時該男住戶拒應門，警員因無法跟進便離開。

房屋署昨晚回覆時稱暫未了解事件不作評論，本報今再向署方了解事件最新進展。

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