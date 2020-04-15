職工盟倡設失業援助金　4月被裁空服員稱「保就業」無幫助 (13:51)

政府公布「保就業」計劃規定員工人數劃線計算3月份數目，職工盟主席吳敏兒今日（15日）指出，早有大批員工在3月前已被裁，認為政府應設失業援助金，發放八成工資，上限1.6萬元及6個月，申請者只需提供解僱信證明。
OH Cabin Crew Union主席、任職空中服務員的Emily Leung表示，公司3月27日發電郵，要求員工放3個月無薪假，直至恢復正常航班為止，若不同意，即視作離職，她沒簽署同意信，於本月1日收解僱信，工作期至本月底，她說共約20人同樣因此被裁。Emily稱所屬公司早已表明，日後不會重聘被裁員工，認為「保就業」計劃完全無法幫忙，促政府發放失業援助金。
任職家務助理的鄧小姐稱，自1月底工作量大減，收入減五、六成，做「三行」的丈夫自1月起僅開工10至20天，惟二人因不用供強積金，未能受惠於政府援助。
吳敏兒認為，政府現時的援助計劃安排會誘使僱主裁去年資長、人工高的員工，換上新入職、人工較低的員工「慳錢」，是協助僱主剝削員工。
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