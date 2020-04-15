【消委會報告．超市價格】食米升幅達8.5%　廚師腸漲價22.1% (14:45)

3款米2月售價升一成

以組別計算，「食米」組別的總平均售價升幅最高，達8.5%；其次是「急凍食品」組別，達6.7%，兩組升幅均高於同期通脹率2.9%。因應新型冠狀病毒疫情導致市面出現搶購食米現象，消委會特別比較今年首兩個月「食米」於2間超市網上購物平台的售價，平均售價今年2月升幅較大有3款，包括「金象牌頂上茉莉香米5公斤」上升10.2%、「金象牌頂上茉莉香米8公斤」上升9.9%、「櫻城牌日本品種珍珠米 5公斤」上升9.6%。

其他升幅較高超市貨品／2018年平均售價／2019年平均售價／升幅

．美國廚師牌高級雞肉腸340.2克／$19／$23.2／22.1%

．淘大金標生抽500毫升／$8.9／$10／12.4%

．李錦記特鮮生抽500毫升／$7.6／$8.5／11.8%

．李錦記不加味精特鮮雞粉175克／$10.2／$11.2／9.8%

．地捫忌廉黃粟蓉418克／$7.1／$7.7／8.5%

．甘竹牌豆豉鯪魚227克／$17.5／$18.8／7.4%

消委會調查亦發現，2019年內「酒類飲品」跌幅最大，總平均售價下跌3.1%，其中啤酒價格跌幅最大，總平均售價下跌超過5%。

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