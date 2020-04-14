曲棍球教練變外賣員　稱不心酸當鍛煉 (21:30)

新型冠狀病毒疫情下，有曲棍球教練暫時轉行做外賣速遞員，月入由此前的1.2萬元跌至目前的3000至4000元。他表示不覺得心酸，只盼「捱多一陣就無事」。
「善行體育基金」創辦人簡仲文稱，近月曲棍球及木球課程等全部煞停，恆常資助亦不獲批，幸本月初得到10萬元「抗疫支援金」，因此出錢請教練拍教學短片，幫補他們收入。
26歲曹梓峯是曲棍球港隊成員，主要收入為教曲棍球，月入約1.2萬元。他在課程全停後，暫時轉行做外賣速遞員，現時月入約3000至4000元。他稱，獲資助拍教學短片，能幫補平日交通費；對於由教曲棍球變送外賣，他不覺得心酸，反而以此繼續鍛煉身體，「希望捱多一陣就無事」。
「抗疫支援金」由「大灣區共同家園青年公益基金」設立，向30個青少年服務機構提供一筆過10萬元資助，總額達300萬元。基金副行政總裁龔明明表示，受助機構規模相對小型，或有資金困難，希望資助可讓他們繼續進行已構思計劃。
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