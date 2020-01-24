綠色小巴不獲抗疫基金資助　營運商斥不公　議員促每車發3萬元另補貼司機薪金 (19:30)

誠運有限公司負責人梁浩才指出，公司營運來往葵盛邨至葵芳、進入葵涌碼頭等路線，停課致早上時段人流大減，生意跌三成；加上早前公司把所有小巴由16座換成19座，現金流壓力大，股東要「撲水」出糧予員工。他說，公司逾六成司機超過65歲，不少是工作十多年的「老臣子」，卻未能獲取政府薪金補貼。另有小巴營辦商負責人稱，醫院線因無人覆診及探病，令生意大跌四至五成。

捷成車行負責人魏沛揚旗下有109輛小巴，員工估計有300多人。他說，即使小巴泊着不用計算及維修保養、保險等，每部車每月支出仍要3萬元，形容「捱得幾耐得幾耐」。他又稱，專線小巴要向運輸署提交營運數據，署方必定得悉實際員工年齡及小巴營運情况，促政府向業界提供支援。

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