綠色小巴不獲抗疫基金資助　營運商斥不公　議員促每車發3萬元另補貼司機薪金 (19:30)

第二輪防疫抗疫基金資助紅色小巴及的士，惟生意同樣因新型冠狀病毒疫情大跌的醫院線及學校線等綠色專線小巴仍不獲補貼，有小巴營運商負責人認為政策對綠色小巴司機不公。立法會議員黃碧雲說，若小巴營運商結業，不少司機會失業，更影響市民出行，形成「三輸局面」，斥政府「救紅唔救綠」，促向每輛綠色小巴提供一筆過3萬元撥款，以及向65歲以上司機發放上限9000元薪金補貼。
誠運有限公司負責人梁浩才指出，公司營運來往葵盛邨至葵芳、進入葵涌碼頭等路線，停課致早上時段人流大減，生意跌三成；加上早前公司把所有小巴由16座換成19座，現金流壓力大，股東要「撲水」出糧予員工。他說，公司逾六成司機超過65歲，不少是工作十多年的「老臣子」，卻未能獲取政府薪金補貼。另有小巴營辦商負責人稱，醫院線因無人覆診及探病，令生意大跌四至五成。
捷成車行負責人魏沛揚旗下有109輛小巴，員工估計有300多人。他說，即使小巴泊着不用計算及維修保養、保險等，每部車每月支出仍要3萬元，形容「捱得幾耐得幾耐」。他又稱，專線小巴要向運輸署提交營運數據，署方必定得悉實際員工年齡及小巴營運情况，促政府向業界提供支援。
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