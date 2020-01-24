警破580公斤大麻花市值1億元　史上最大宗　3男被捕 (16:45)

被捕3名男子為52歲加拿大籍無業華人、41歲貨櫃場東主及42歲搬運工，涉嫌「販毒」被扣查，警方相信3人受聘於販毒集團負責拆貨，再用作供應本地市場。

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，一個報稱有42板、約重14公噸塑膠廢料的貨櫃於2月3日從加拿大出發，經荷蘭轉運，本月5日抵港，再由物流公司送往葵涌貨櫃碼頭附近葵泰路一個露天貨櫃拆貨場。

警方近日接獲線報有人拆櫃，遂於昨（13日）凌晨突擊搜查涉事貨櫃場及拘捕3人，發現場內有大量壓縮廢料，又於其中一個組裝貨櫃內搜出一板已拆開的壓縮廢料，廢料旁有8箱已裝好的大麻花。

鄒旺忠稱，販毒集團把預先包裝好及抽真空的大麻花藏於塑膠廢料中，壓縮成「夾心三文治」狀，再紮好放入棄置膠袋掩飾。由於大麻花數量龐大，塑膠廢料亦夾雜大量污水，加重點算困難，毒品調查科於高空工作隊及警犬隊協助下，花約半天才完成拆箱及點算。

毒品調查科總警司鍾詠敏表示，是次案件檢獲580公斤大麻花，比去年全年檢獲的521公斤還要多，是史上最大宗；海關1月時曾截獲70公斤來自加拿大的大麻花，大麻毒品來源明顯從過往的東南亞轉為加拿大，相信與加拿大在2018年10月大麻合法化有關。

她說，吸毒人數連年下跌，吸食大麻人數持續上升，21歲以下人數比去年同期增加48%；今年3月涉及販毒的人數亦比去年增加7.3%，當中21歲以下被捕人的數目由去年同期18人增加逾一倍至37人。