建制派：兩辦有責任就香港議會癱瘓發聲　陳克勤：不排除對郭榮鏗提不信任動議 (17:15)

陳克勤表示，將去信立法會主席梁君彥和去年內會主席李慧琼要求他們處理內會癱瘓的死結，使立法會正常運作。他指出，修改議事規則需時較長，是「遠水救不到近火」，但拖延選主席不只在內會出現，甚至在各事務委員會都出現，在選主席問題上要考慮方法徹底解決。被問到能否在今屆立法會完結前修改議事規則，陳克勤稱盡力做。

民建聯張國鈞表示，郭榮鏗和反對派辯解癱瘓內會是為了阻止《國歌法》和《基本法》23條立法，是逃避責任。他指出，《國歌法》已於法案委員會完成審議，反對派並無提出修訂；而政府未就《基本法》23條提出立法。他又說，反對派錯誤理解《基本法》第22條，刻意誤導市民，「兩辦」角色與第22條提到的內地其他部委不同，香港自回歸後直轄於國務院，根據《國務院組織法》，總理可委任專門機構協助其處理工作，港澳辦正是專門代表總理處理香港事務。

新民黨主席葉劉淑儀稱，郭榮鏗是否涉公職人員行為失當要由律政司作出檢控，贊成政府嚴肅跟進。

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