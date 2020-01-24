調查：九成DSE考生反對4．24開考 (14:30)

距中學文憑試（DSE）開考不足兩周，教育局長楊潤雄日前稱文憑試如期開考機會很高，惟仍需視乎疫情發展。中學生罷課籌備平台近日就文憑試安排進行網上問卷調查，獲逾萬名中六生回應。結果顯示，九成受訪考生反對下周五（24日）開考；逾八成人同意即使延遲開考會影響放榜及大學開學時間，仍然支持延期。
「DSE安排及網上學習軟件問卷」調查收集了來自456間中學、14,887名學生回應，中六生佔10,603人。結果顯示，九成受訪者反對下周五開考，原因包括擔心新型冠狀病毒疫情未受控、社區存隱形傳播鏈等，逾六成半考生認為14日內無新確診個案才有信心考試。
中學生罷課籌備平台建議，教育局直接將文憑試延期至7月，並與本地及海外大學商討延遲收生程序及入學日期。擔任監考員的通識科教師楊子俊認為，當局安排考期及考試指引不清晰，有行政困難亦不應凌駕考生利益，促請當局盡快公布詳細安排。
八成學生反對繼續用Zoom
平台亦就使用視像會議程式Zoom網上教學進行調查，結果近八成有使用Zoom的學生反對繼續使用，擔心資料外泄或有安全漏洞。平台呼籲考生下周起於Zoom課堂發起不合作運動，杯葛Zoom部分功能，包括拒開視像鏡頭、以分享熒幕方式展示反對Zoom的圖片等。