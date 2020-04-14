西貢狗咬狗事件釀兩犬喪命　拍片者批女狗主需負全責 (12:35)

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吳先生接受本報查詢時表示，夫婦二人昨午偕鄰居到西貢獅子會涼亭附近野餐，其鄰居帶同愛犬八哥Dick赴會。其間吳妻與鄰居二人到聰鳴茶座附近小徑遛狗時遇上李婦，Dick遭事件中的黑色貴婦狗緊咬後頸，吳妻稱李婦未有拉開貴婦狗，反指是Dick走近自招襲擊，吳妻數度輕拍貴婦狗牠才放口，因Dick沒有表面傷，才決定息事寧人。

李婦其後於涼亭附近出現，曾多次以狗帶扯起其貴婦狗，她甫發現吳妻，即舉起手機拍下夫婦二人容貌，聲稱「要擺上網公審」。夫婦二人取出手機反拍對方，拍下貴婦狗發狂緊咬松鼠狗一幕，而李婦曾扯起松鼠狗令牠凌空1呎長達15秒，又起腳踢向牠，松鼠狗吐血奄奄一息，最終身亡。

吳先生質疑貴婦狗僅咬向松鼠狗後頸，未必會做成致命傷，李婦曾扯起及曾腳踢松鼠狗，更大可能導致牠喪命，又稱李婦明知其貴婦狗具攻擊性，應為牠配戴口罩而非人道毁滅，批評李婦需為兩犬喪命負上責任。夫婦二人已向警方備案，希望警方能盡快尋回松鼠狗遺體確認死因。