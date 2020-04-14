民主派批兩辦干預港內部事務　譚文豪：中央想DQ泛民已寫在牆上 (13:10)

被問到郭榮鏗日後怎樣主持內會，民主派會議召集人陳淑莊稱，不知郭如何處理，而工聯會麥美娟等議員有在內會提出議案及信件，處理後就會進入選舉主席程序。陳淑莊又認為，若有議員違反《議事規則》，相信立法會秘書處和法律顧問一定會提醒，但過去都沒有。至於民主派部分議員被指觸犯公職人員行為失當，她認為不易定罪，亦看不到他們有任何瀆職情況。

公民黨譚文豪表示，內會功能不是批准撥款，未選出主席一事沒有影響有關新型冠狀病毒疫情的撥款。他認為，中央想「DQ」泛民已寫在牆上，目的是指向當民主派在9月立法會選舉取得過半議席，中央就會「DQ」。他稱中共才是真正「奪權」，呼籲港人團結。

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