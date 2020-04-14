貴婦狗疑咬斃同伴松鼠狗　64歲女狗主被捕涉虐畜 (15:31)

【15:21】警方回覆表示，黃大仙警區重案組經調查後，拘捕一名64歲姓李本地女子，涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」，目前正被扣查。

【10:47】一條長約2分鐘的影片顯示，一名中年婦連同一名身穿綠衣的年輕男子，帶同3隻狗到西貢獅子會遛狗，包括一隻啡色貴婦狗、一隻黑色貴婦狗及一隻白色松鼠狗。黑色貴婦狗疑因曾咬到其他正在散步的狗，有狗主上前指摘中年婦縱容其貴婦狗施襲。

雙方爭執期間，黑色貴婦狗不斷吠叫，被狗帶拉着時亦多次撲向其他人及狗，其後牠突然撲向身旁的松鼠狗，緊咬其後頸位置。初時一眾狗主持續爭執未有理會，數秒後貴婦狗仍未放口，中年婦見狀拉起狗帶，把松鼠狗和貴婦狗扯至半空，又曾起腳嘗試踢開兩犬不果，及後才徒手將兩犬分開，惟松鼠狗已浴血，奄奄一息。附近狗主見狀陸續加入指罵，中年婦隨即帶着松鼠狗，與綠衣男離開現場。

據悉該中年婦姓李，被咬的松鼠狗送往獸醫搶救後不治，涉事黑色貴婦狗亦被人道毁滅。

影片於網上廣傳後，李婦曾與網民罵戰，辯稱其黑色貴婦狗因失明而具攻擊性，且指摘其他狗主容許狗走近牠自招襲擊，及後又承認是次事件是該貴婦狗第四次襲擊其他狗隻，自己因無法原諒牠「咬死兄弟」而把牠人道毁滅。有網民不值李婦所為，聯同影片拍攝者到警署報案。本報正向警方查詢。

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