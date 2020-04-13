郭榮鏗：港澳辦中聯辦批評屬政治謾罵　按《議事規則》主持內會 (20:42)

【20:42更新】港澳辦及中聯辦今午（13日）分別就立法會內務委員會至今未選出正副主席予以強烈譴責，公民黨立法會議員郭榮鏗被中聯辦點名譴責主持選舉主席時濫用權力及拖延程序。郭榮鏗回應稱，立法會及其轄下委員會如何運作，以及立法會主席及各委員會主席的權力，均由立法會議員按照《基本法》、《議事規則》及其他程序規則自行決定及處理，港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格影響及評論。
郭榮鏗表示，他作為立法會議員是否違反議事規則、宣誓誓言或構成公職人員行為失當等，均是由《基本法》、本地法律等界定，並由立法會、法庭處理，港澳辦和中聯辦在香港並無任何法例賦予的權力處理該等事宜，認為兩辦發聲明的說法，顯示兩辦人員對香港法律或議事規則並不熟悉，其批評只屬無理指控和政治謾罵。
郭榮鏗重申，將會繼續嚴格按照《議事規則》及其他程序規則主持內會會議。
21名民主派立法會議員晚上發表聯合聲明，就港澳辦及中聯辦先後評論立法會內會主席選舉及《禁蒙面法》的法院判決，表示上述二事各有立法會《議事規則》及香港法例及司法程序可依，根據基本法，屬於香港內部事務，既非國防也非外交，不必港澳辦及中聯辦操心，促請兩辦慎事自重，恪守基本法與一國兩制。