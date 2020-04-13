郭榮鏗：港澳辦中聯辦批評屬政治謾罵　按《議事規則》主持內會 (20:42)

郭榮鏗表示，他作為立法會議員是否違反議事規則、宣誓誓言或構成公職人員行為失當等，均是由《基本法》、本地法律等界定，並由立法會、法庭處理，港澳辦和中聯辦在香港並無任何法例賦予的權力處理該等事宜，認為兩辦發聲明的說法，顯示兩辦人員對香港法律或議事規則並不熟悉，其批評只屬無理指控和政治謾罵。

郭榮鏗重申，將會繼續嚴格按照《議事規則》及其他程序規則主持內會會議。

21名民主派立法會議員晚上發表聯合聲明，就港澳辦及中聯辦先後評論立法會內會主席選舉及《禁蒙面法》的法院判決，表示上述二事各有立法會《議事規則》及香港法例及司法程序可依，根據基本法，屬於香港內部事務，既非國防也非外交，不必港澳辦及中聯辦操心，促請兩辦慎事自重，恪守基本法與一國兩制。

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