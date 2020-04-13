港澳辦譴責內會拖延選主席　中聯辦點名批郭榮鏗 (17:14)

港澳辦斥主持內會選舉的議員及部分「反對派」議員濫用權力，「借程序問題惡意拖延」，以致內會在近6個月時間仍未能選出主席，或涉違宣誓誓言、構成公職人員行為失當，予以強烈譴責。中聯辦點名譴責公民黨立法會議員郭榮鏗在主持本年度內務委員會主席選舉時濫用權力，拖延程序，蓄意造成內務委員會停擺。

港澳辦指出，內會「是香港特區立法會最重要的委員會」，斥內會至今仍未能選出主席，嚴重影響立法會正常運作、導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行，並形容「無異於政治攬炒」。港澳辦冀社會各界認清反對派此舉可能產生的嚴重後果，「決不能任由這些議員不擇手段、恣意妄為地鬧下去。香港特區立法會必須盡快恢復正常運作」。

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港澳辦及中聯辦另亦發稿提及高院裁定《緊急法》符合《基本法》一事，稱是有利於特首及政府按《基本法》及特區法律有效施政，依法應對處置緊急及危害公共安全的情形，有效止暴制亂、維護社會秩序。

港澳辦斥西方媒體對法院判決說三道四、妄加評論，違背司法獨立原則，對此堅決反對。中聯辦促請西方媒體在報道香港事務時，能秉持客觀取態和專業精神，不要戴有色眼鏡、搞雙重標準。