瑪嘉烈醫院負壓抽風系統一度故障　44確診者沒離開病房 (22:33)

院方表示，初步調查，所有樓層員工在受影響期間均採用合適保護裝備，受影響樓層的負氣壓設施病房均設有雙重門，涉及69名病人，包括44名新型冠狀病毒確診者，其餘病人包括懷疑個案及其他傳染疾病患者。事件發生期間，所有負壓病房內的病人均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序。

院方稱，有關樓層沒有其他病房，亦沒有其他病人使用，相信造成感染風險很低。

【21:16】機電工程署回覆查詢表示，今午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心（S座）中央空調控制及監察系統一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，其間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作，事故原因仍在調查。

【17:00】據了解，今午約3時瑪嘉烈醫院照顧新型冠狀病毒確診者的傳染病大樓，負氣壓設施一度故障，變成非負氣壓，經搶修約30分鐘後回復正常。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午在記者會證實事件，稱稍後公布資料。

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