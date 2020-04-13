何栢良：確診數字回落是因復活節假期病毒化驗少　非疫情受控 (12:15)

對於新加坡周日（12日）大幅新增233宗確診病例，何栢良表示當地現時日間氣溫約30度，相當於香港夏天，因此市民不應再有任何幻想，以為新冠病毒到夏天會熱死。

現時距離4月24日中學文憑試（DSE）開考不足兩周，教育局長楊潤雄今早在港台節目中表示，相信當日開考的機會很高。何栢良則表示，仍要視乎未來10天本地有否出現源頭不明或新群組感染個案，如果沒有，他相信在所有人戴口罩及量體溫的情況下，DSE如期開考是安全的。

本港上周六（11日）起實施「10+4」新檢疫安排，即入住檢疫中心滿10天的檢疫者，當局會判斷是否適合回家繼續餘下的4天檢疫。何栢良形容「10+4」是降格安排，是為應付檢疫中心設施不足問題，建議政府改建駿洋邨增加容量，或安排檢疫者在餘下4天到酒店隔離。他重申，「10+4」不是唯一及最好的選擇，認為政府沒有積極研究安排酒店作隔離設施。一旦檢疫設施增加，政府應立即取消「10+4」，回歸14天隔離檢疫安排。

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