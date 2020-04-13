【網上賞花．圖輯】一次睇勻3種櫻花：鐘花櫻桃、富士櫻、吉野櫻 (09:30)

據香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇介紹，香港主要的櫻花有三種，分別是鐘花櫻桃（又名緋寒櫻）、富士櫻和吉野櫻，此外中文大學新亞書院有河津櫻。

香港櫻花大多屬鐘花櫻桃

鐘花櫻桃通常在2月中下旬開花，亦可能受氣候影響花期。香港櫻花品種大多屬鐘花櫻桃，例如大帽山扶輪公園、長洲及將軍澳單車公園等。

今年嘉道理農場暨植物園的鐘花櫻桃早於1月底開花，將軍澳單車公園的鐘花櫻桃花期較長，由3月中下旬到4月清明節後仍可見到。詹志勇解釋，由於嘉道理農場位於郊外，晚冬時溫度較低，使鐘花櫻桃能提早發芽開花苞；位於市區的鐘花櫻桃由於冬天溫度較暖，延遲了開花的時間。

富士櫻偏粉紅 吉野櫻淡粉近白

詹志勇表示，富士櫻與吉野櫻來自日本南部，雖然日本位處溫帶，但南部接近亞熱帶，所以這兩種櫻花適合在港種植，通常在3月至4月開花，天氣愈暖花期愈早。其中將軍澳單車公園就有種植這兩種花，而鰂魚涌公園就有富士櫻。顏色方面，富士櫻偏粉紅色；吉野櫻是近乎白至淡粉色。

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